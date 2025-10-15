Questa mattina, davanti al Comando Provinciale Carabinieri la Protezione Civile di Cagliari ha voluto commemorare la memoria dei tre Carabinieri caduti nella tragica esplosione verificatasi ieri a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà sono morti nella terribile deflagrazione durante lo sgombero di un casolare, probabilmente causata dagli occupanti della struttura.

Una rappresentanza del personale della Protezione Civile ha consegnato una corona al Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, per onorare i militari caduti davanti alla bandiera italiana esposta a mezz’asta. Gli operatori presenti e i Carabinieri si sono raccolti in raccoglimento nel silenzio, accompagnati dal suono sommesso delle sirene dei mezzi in sosta. Il gesto, semplice ma carico di significato, intende simboleggiare la solidarietà verso l’Arma dei Carabinieri e il ricordo di chi ha perso la vita compiendo il proprio dovere.

In contemporanea, davanti alla Comando Stazione Carabinieri di UTA, il personale della Polizia Penitenziaria ha reso omaggio con momento di raccoglimento sobrio ma solenne, osservando un minuto di silenzio, mentre le sirene dei veicoli in servizio hanno accompagnato l’omaggio, in un’unica voce che si è levata in onore dei colleghi caduti.