Sono diverse le proteste che riguardano il servizio pubblico del CTM a Cagliari. Dalla meno recente modifica del percorso della linea 3 che ha visto alcune fermate soppresse, all’ultima che riguarda la cancellazione del capolinea di Piazza Matteotti e la sua contestata sostituzione con quella di viale la Plaia. Si aggiungono le difficoltà con i biglietti contactless che hanno sostituito i normali titoli di viaggio, con i quali resta il rischio di una doppia vidimazione, una errata lettura e dunque della sanzione immediata. Qualcuno racconta che il biglietto multiplo da dodici risultava vidimato in un’unica corsa e che non ha ricevuto il rimborso, altri riscontrano difficoltà oggettive nella verifica delle corse residue. I turisti continuano ad avere problemi nel reperire i biglietti e comprendere il funzionamento per la fermata a chiamata. Anche fare il biglietto tramite app può non essere immediato e semplice, specie se si è già sul mezzo, non si ha tempo a disposizione o non si è abituati a questi nuovi metodi di validazione. E ancora reclami sui nuovi autobus elettrici: secondo alcuni residenti la voce registrata che indica la direzione del mezzo, avrebbe un volume eccessivamente alto e si ripeterebbe anche dieci volte ogni quindici minuti, dalle sei del mattino fino a tarda sera.

L’azienda CTM ha messo e sta mettendo in atto una serie di interventi con l’obiettivo di semplificare e migliorare le informazioni e la comunicazione e noi intendiamo monitorare. L‘ associazione Codici, che si occupa di tutela dei consumatori, ha attivato un canale per inviare segnalazioni, reclami e ricevere supporto. I mezzi pubblici sono fondamentali, una risorsa essenziale per chi non usa l’automobile, per raggiungere il posto di lavoro, per fare una visita medica, per gli studenti, per gli anziani, per i disabili e per i pendolari.



“Dopo un’analisi delle segnalazioni, procederemo in una fase successiva ad avanzare richieste e proposte – spiega l’avvocato Roberto Pusceddu, uno dei legali di Codici Cagliari – per rilevare eventuali criticità e rendere semplice l’utilizzo dei mezzi pubblici per tutte le fasce della cittadinanza con particolare attenzione alle categorie più fragili”.

Codici Cagliari invita gli utenti che abbiano riscontrato anomalie nel servizio a segnalarle ai contatti ufficiali del CTM, ma anche all’associazione ai seguenti recapiti: email [email protected] ; telefono: 347 9524964 o presso lo sportello di Codici Cagliari, aperto dal martedì al giovedì dalle 14:00 alle 16:00 e il venerdì dalle 11:00 alle 13:00, in via del Pozzetto 9C a Cagliari.