Carbonia, orrore, ancora una volta, contro gli animali: gattina sparata e abbandonata vicino al fiume, scatta la solidarietà. Raccolti oltre 1500 euro per curarla, ha due pallini in corpo, attualmente è paralizzata.

Si chiama Fiume, “il suo nome arriva dalla via dove è stata trovata” spiegano i volontari, “pensavamo si trattasse della “solita” gatta investita e invece ciò che abbiamo scoperto è molto peggio.

Le hanno sparato con un fucile a piombini, a sangue freddo.

Un pallino si è conficcato nella colonna vertebrale causandole la paralisi delle zampe posteriori, mentre l’altro si è fermato a meno di 1cm dal cuore.

Nonostante ci trovassimo al limite delle forze economiche abbiamo deciso di spostare delle sterilizzazioni programmate e prenderci questo rischio, ma non potevamo lasciare le volontarie che l’hanno recuperata sole ad affrontare tutto questo”. Per Fiume è stata aperta una raccolta fondi https://gofund.me/ae3455ccd che ha già superato 1500 euro, “non sappiamo ancora quanto ci vorrà, se potrà essere operata o meno, sappiamo che useremo qualsiasi fondo disponibile per non lasciare nulla di intentato e il rimanente (se ci sarà) sarà utilizzato per tutti gli altri casi che stiamo seguendo (Jannik, Polpetta, Nala, Lucy etc..) e per le sterilizzazioni di colonie che altrimenti continueranno ad ingrandirsi e di cui poi ci ritroveremo cuccioli di cui occuparci”.