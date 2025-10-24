Cagliari, vertice in Prefettura: niente zona rossa alla Marina, subito più agenti e più telecamere contro la malamovida.

Il Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo ha presieduto questa mattina una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, durante la quale è stato oggetto di analisi il recente episodio di violenza giovanile verificatosi nel quartiere della Marina.

All’incontro erano presenti il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda e i vertici delle Forze di Polizia.

Nel corso della riunione, è stato analizzato l’episodio nei suoi diversi aspetti. Dalle risultanze degli inquirenti è emerso che il fatto è riconducibile ad un contesto di devianza giovanile. Le attività svolte dalle Forze di Polizia hanno consentito di individuare rapidamente i soggetti coinvolti e il presunto responsabile dell’accaduto, assicurandolo alla giustizia. Sul punto è stato sottolineato come il fenomeno del disagio giovanile vada affrontato implementando, accanto all’azione della magistratura e delle Forze dell’Ordine, anche iniziative educative, culturali e sociali, facendo rete tra le Istituzioni.

Al termine della riunione è stata, inoltre, decisa l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in tutta l’area interessata dal recente episodio di violenza.

Nei prossimi giorni sarà rinnovato con il Comune di Cagliari il “Patto per la sicurezza urbana” che prevede, tra l’altro, l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza collegati alle centrali operative delle Forze di Polizia.