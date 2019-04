Pioggia di calcinacci dall’Asse Mediano a Cagliari, strada sbarrata: stop auto tra via dei Conversi e via Fleming

A causa della caduta di alcuni calcinacci sotto l’Asse Mediano di scorrimento, nella zona di via Dei Conversi, è stata disposta, per motivi di sicurezza, la chiusura temporanea delle due bretelle che consentono di convergere sull’Asse Mediano stesso da via dei Conversi e di fare inversione di marcia per raggiungere via Fleming e via Dell’Abbazia. Questo l’avviso del Comune di Cagliari, arrivato dopo il primissimo lancio del nostro giornale. “I lavori verranno completati nel più breve tempo possibile e solo al termine degli stessi, quando cesserà ogni situazione di possibile pericolo, il tratto di strada verrà aperto e sarà consentito di nuovo il transito sotto il cavalcavia”. Cambia quindi la viabilità in una porzione di strada utilizzata, ogni giorno, da migliaia di automobilisti.

Per chi arriva dalla direzione del Poetto, quindi, impossibile passare sotto il cavalcavia, necessario cercare percorsi alternativi. Impossibile anche compiere la “classica” inversione di marcia per arrivare nel rione di Monte Mixi.