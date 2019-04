Elmas senz’acqua tutto il giorno, la protesta dei residenti: Abbanoa ripara il guasto

Elmas senz’acqua tutto il giorno, la protesta dei residenti: Abbanoa in azione. “Siamo senz’acqua da tante ore”, protestano gli abitanti di Elmas. Le squadre di Abbanoa sono a lavoro a Elmas per riparare un improvviso guasto che si è verificato in nella condotta idrica la via Sulcitana. La rottura ha causato la sospensione dell’erogazione in tutto il centro abitato. L’intervento di riparazione sarà concluso entro il pomeriggio con il ripristino del servizio.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.