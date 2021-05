Piementel, ai domiciliari minaccia di morte e aggredisce il proprietario di casa: 26enne finisce in carcere

Si trovava agli arresti domiciliari per reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali commessi dal 2012 al 2019 a Monastir. Ma questo non è bastato per fermare la sua ira, perché lo scorso 17 maggio, un 26enne di Piementel ha aggredito e minacciato di morte il proprietario dell’appartamento dove stava scontando la pena, facendolo finire al pronto soccorso per i traumi subiti. L’uomo è stato quindi arrestato dai carabinieri, per lui si sono aperte le porte del carcere di Uta.