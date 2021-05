Alla ricerca del suo cane scivola in un canale: brutta disavventura per un 33enne di Villaputzu

Brutta disavventura ieri sera per un 33enne di Villaputzu. Non vedendolo rientrare a casa dopo circa un’ora che era uscito per cercare il suo cane, i genitori hanno chiamato il 112 per dare l’allarme. I carabinieri della compagnia di San Vito si sono quindi subito messi alla ricerca del giovane e lo hanno trovato in località Is Stallais in un canale di raccolta delle acque piovane alla periferia del paese. Il malcapitato era scivolato all’interno.

Sul posto è stata fatta intervenire anche anche una squadra dei vigili del fuoco per recuperarlo dall’impervio canale. Un’ambulanza del 118 lo ha poi trasportato per accertamenti al San Marcellino di Muravera.