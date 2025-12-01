L’uomo, prima di molestare le ragazze che sono immediatamente fuggite vie, stava urinando senza nemmeno tanta discrezione.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine ma l’autore del reato era già fuggito.

Piazza Matteotti, mostra le parti intime a due ragazze: molestie sessuali nel cuore della città, è successo questa sera alle 19.A raccontare l’accaduto è stato un testimone che ha assistito alla scena, il noto chef Paolo Aste che, intervenuto in difesa delle giovani, è stato minacciato di morte dall’uomo, uno straniero.Un ennesimo caso di violenza, quindi, nella piazza nuova che risulta essere però poco illuminata e, spesso, mal frequentata.