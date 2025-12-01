Fioricolture Sorrentino: la tradizione del fiore a Cagliari tra qualità, servizio e innovazione.

A Cagliari c’è un nome che, da generazioni, rappresenta un punto di riferimento nel mondo dei fiori: Fioricolture Sorrentino. Una realtà storica che unisce esperienza, creatività e attenzione al cliente, offrendo ogni giorno composizioni floreali, piante e allestimenti capaci di trasformare un gesto in un’emozione.

Due punti vendita nel cuore della città

La presenza sul territorio è uno dei punti di forza dell’azienda. I clienti possono infatti affidarsi al team di Fioricolture Sorrentino nei due negozi di Cagliari:

Via Is Mirrionis 103 – il punto vendita di quartiere, ideale per chi desidera un servizio rapido, quotidiano e personalizzato;

Viale Regina Margherita 81 – una vetrina elegante nel centro della città, perfetta per chi cerca composizioni raffinate e consulenze per eventi speciali.

In entrambe le sedi è possibile trovare fiori freschissimi, palloncini, piante ornamentali, bouquet su misura e soluzioni floreali curate nei dettagli.

Acquistare online: comodità e qualità a portata di click

Fioricolture Sorrentino non è solo tradizione, ma anche innovazione. Per venire incontro alle esigenze di chi ha poco tempo o desidera programmare un’occasione speciale, oggi è possibile acquistare direttamente online sul sito:

In alternativa, è possibile ordinare con la massima rapidità tramite l’app Deliveroo, scegliendo bouquet e composizioni disponibili in tempo reale.

Ordini telefonici e WhatsApp

Per chi preferisce un contatto diretto, Fioricolture Sorrentino mette a disposizione anche il servizio ordini tramite:

💬 Chat WhatsApp – sempre attiva per richieste, ordini rapidi e consulenze personalizzate.

Consegna a domicilio: un fiore che arriva dove serve

Uno dei servizi più apprezzati è la consegna a domicilio, attiva in tutta la città. Che si tratti di un compleanno, un pensiero romantico, un augurio o una ricorrenza speciale, Fioricolture Sorrentino porta i fiori direttamente a casa del destinatario, garantendo puntualità e cura nella consegna.

—

Fioricolture Sorrentino continua a rappresentare una certezza per i cittadini di Cagliari, unendo professionalità, passione e un servizio sempre più vicino alle esigenze moderne.

Nei negozi, online o tramite app: fai fiorire ogni momento, con noi.