Dopo oltre un anno di tentativi andati a vuoto, arriva lo sciopero. Giovedì 10 luglio, dalle 13 alle 17, i lavoratori della SogaerSecurity dell’aeroporto di Elmas si fermeranno per denunciare condizioni di lavoro ritenute ormai insostenibili. “Dopo più di un anno in cui i lavoratori della “Security” dell’aeroporto hanno portato avanti ogni tentativo, ogni iniziativa e proposta al fine di trovare soluzioni percorribili alle criticità che lamentano da anni, si sono trovati costretti alla dichiarazione della prima giornata di sciopero. I lavoratori della SOGAERSECURITY vivono condizioni di lavoro critiche da anni, ciononostante hanno sempre svolto il loro lavoro con professionalità, abnegazione e

senso di responsabilità anche nelle condizioni più problematiche, garantendo un servizio efficiente, riconosciuto dall’utenza dell’aeroporto cosi come dagli enti deputati al controllo degli standard di sicurezza. La ns. Organizzazione sindacale non rinuncerà, tuttavia, a cercare una strada che conduca alla ricomposizione del conflitto in atto”, concludono.