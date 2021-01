Personale sanitario No vax a Cagliari, il 5 % di Ss. Trinità, Binaghi e Marino dice no ai vaccini

No vax anche tra Santissima Trinità, Binaghi e Marino. Il 5 % del personale sanitario (un centinaio di persone in tutto) del presidio che raduna i Covid hospital cittadini ha rifiutato i vaccini. Il dato, in linea con quello delle altre realtà dell’Isola, è stato fornito dal direttore Sergio Marracini. “Ma non credo che in futuro i no vax possano aumentare”, spiega Marracini, “penso che molti vogliano solo attendere di verificare gli effetti sui vaccinati. Noi non possiamo fare nulla”, aggiunge, “non possiamo obbligarli. Tuttavia pensiamo di fare un documento sul modello del consenso informato. Cioè tutti quelli che hanno rifiutato il vaccino e che dovessero poi contrarre la malattia non potranno rivolgersi all’Inail per la causa di lavoro”.