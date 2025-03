Pericolosa caduta durante lo show del motocross, gravissimo un ragazzo di Guspini: si prega per Riccardo Pittau. La gara a Gonnesa davanti al grande pubblico, Pittau è uno dei migliori nel suo sport: va in scena una caduta nel motocross, poi l’intervento delle ambulanze e il ricovero d’urgenza al Brotzu. Il giovane, appena 20 anni, conosciutissimo, si trova ricoverato in gravi condizioni. Stop alla manifestazione, pubblico attonito: c’è spazio, adesso, soprattutto per la speranza. Un match regionale che, al momento, si trasforma in una tragedia sfiorata.