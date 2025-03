“Capodanno a Shanghai”, questo il tema scelto per il carnevale 2025 dal “Magic Group”: mesi di duro lavoro, tante notti trascorse nel quartier generale per realizzare e dare vita al simbolo della tradizione millenaria che anima l’altra parte del mondo. Oltre 400 iscritti per seguire il carro da San Gavino a Guspini, da Terralba a Marrubiu: saltata solo la data di Gonnosfanadiga, causa maltempo.

Ogni sfilata, un successo che ha conquistato pubblico e giuria per la perfezione adottata nel mettere in movimento quelle forme piene di colori realizzate da chi non vuole trascurare l’arte, bensì tramandarla al fine di proseguire il percorso che, ogni anno, regala una festa indimenticabile. Uomini e donne accompagnati dalle piccole manine dei bimbi della scuola primaria, 246 studenti infatti si sono ritrovati nel capannone per seconda edizione di “A scuola di cartapesta”: i carristi del futuro, insomma. “Soddisfazione nei loro occhi” e “emozione nei nostri cuori. Il pensiero che queste piccole mani un giorno possano costruire qualcosa di magnifico, ci riempie di gioia” aveva espresso il gruppo due mesi fa.

E la fatica alla fine è stata ben ripagata con le classifiche che hanno regalato il podio più alto, anche se la vittoria più grande è stata quella di coinvolgere, ancora una volta, il pubblico delle grandi occasioni che ha festeggiato insieme a loro le giornate più divertenti e colorate di tutto l’anno.