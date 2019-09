Perdita di carburante in un rifornitore in viale Marconi a Cagliari. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti, che hanno chiamato il 115. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco: i pompieri hanno delimitato tutta l’area e l’hanno messa in sicurezza. Poi, hanno contattato il gestore del distributore: al suo arrivo, dopo essersi accorto anche lui della perdita, è stato costretto a chiudere e disattivare tutte le pompe.