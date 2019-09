Fulmini sulle coste della Sardegna, la Costa Crociera devia su Ajaccio

Il temuto ciclone non è arrivato, ma sono in corso temporali sulle coste occidentali e orientali della Sardegna. La nave Neoriviera della Costa Crociera in partenza da Porto Torres per precauzione ha deviato verso Ajaccio e non verso Propriano dove sarebbe dovuta sbarcare domani mattina. Per ora nessun disagio nel Cagliaritano