Cagliari, paura per Luna Rossa: l’albero della barca crolla durante l’allenamento

Ieri pomeriggio durante un allenamento a poche miglia da Marina di Capitana, l’AC75 “Luna Rossa” ha disalberato.

Nessun membro del team è rimasto ferito nell’incidente. L’albero, le vele e tutta l’attrezzatura sono stati immediatamente recuperati dai ragazzi a bordo, coadiuvati dai gommoni dello shore team.

Tutto il team è già al lavoro per tornare in acqua il prima possibile e riprendere gli allenamenti in vista della prima tappa dell’America’s Cup World Series che si terrà a Cagliari dal 23 al 26 aprile.

“Aver portato l’albero a terra, considerando che eravamo a 20 miglia dalla base, non è stata una cosa scontata e banale”, ha dichiarato lo skipper Max Sirena, “il Team ha fatto un gran lavoro e ha reagito alla grande. Vedere le foto dell’albero tutto intero con la randa attaccata dà una bella spinta di energia positiva”.