Pedemontana nuovamente ko: ha ceduto il manto stradale, poco tempo dopo essere stata riaperta al traffico. Smottamenti dovuti all’alluvione del 26 ottobre 2024, da qualche settimana era stata riaperta al traffico veicolare ma oggi il nuovo stop e si replica con caos e disagi per i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono la via. Si tratta più o meno dello stesso punto appena ripristinato, territorio di Siliqua,km 21, da questa mattina la segnaletica avvisa del cedimento del manto stradale. Ora i lavori, urgenti e improrogabili, al fine di mettere in sicurezza il tratto interessato dal cedimento.