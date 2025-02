Una data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati del rock. L’iconica band degli Europe sarà protagonista di un concerto che è già storia il prossimo 14 giugno, alla Fiera Internazionale di Cagliari. Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland sono tra i principi esponenti del rock internazionale da oltre 40 con brani che hanno letteralmente fatto la storia della musica, su tutti “The final countdown” oppure “Out of This World”. Uno stile unico per una band da sempre libera da ogni con convenzione o moda imposta da altri, perché sono loro ad aver dato un tocco irripetibile ad un genere che, a detta di alcuni, sembrerebbe morto ma che non lo è affatto. Nei prossimi giorni saranno annunciati anche gli artisti che apriranno il concerto.

I biglietti per il concerto degli Europe saranno disponibili online al seguente link: https://bit.ly/EUROPE_Cagliari e in tutti i punti vendita del circuito Box office Sardegna al costo di € 50 + diritti di prevendita a partire dalle ore 12,00 di venerdì 7 febbraio.