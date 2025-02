Cagliari, orari del cimitero di Bonaria non aggiornati: sul web il camposanto chiude alle 18 ma, in realtà, lo stop alle visite è fissato per le 17,30 e interdetto al pubblico 15 minuti prima della chiusura. La segnalazione giunge da parte di un cittadino: “Mia moglie è andata per salutare il papà, alle 17,30, ma era oramai già chiuso”. La donna, uscita prima dall’ufficio, ha pensato di rendere omaggio al caro estinto: ha visualizzato gli orari sul web che narrano una dicitura diversa rispetto a quella che, in realtà, si presenta in cimitero.

In effetti, ricercando su Google gli orari, la mezz’ora in meno fa proprio la differenza: un inconveniente che potrebbe capitare anche ad altri cittadini, il lettore di Casteddu Online ha segnalato l’accaduto per mettere in evidenza il disaccordo tra gli orari esposti nel cancello di ingresso e quelli, invece, non aggiornati sulla mappa virtuale.