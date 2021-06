Pauroso incidente a Gonnesa, vola fuori strada con l’auto e finisce in un dirupo: donna all’ospedale

Paura per un incidente avvenuto sulla Provinciale 126 a Gonnesa. Una donna al volante di un’automobile, per cause anche da accertare, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada ed essere finita in u dirupo. La malcapitata, rimasta ferita, è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Carbonia, intervenuti sul posto. I pompieri l’hanno subito affidata alle cure dei soccorritori del 118, che l’hanno portata in ospedale fortunatamente in codice giallo.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Gonnesa e la radiomobile dei carabinieri di Carbonia per gli accertamenti, i rilievi di legge e per la gestione della viabilità stradale. Al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi effettuati da parte dei militari, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e della strada.