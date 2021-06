Magliette rosse e candele accese, Maracalagonis piange Alessandra Piga: “L’amore non uccide”

Maracalagonis in silenzio ricorda Alessandra Piga, la 25enne uccisa dal suo ex a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. In centinaia hanno deciso di omaggiare la memoria della giovane, “ennesima vittima di femminicidio”, come ha ricordato la stessa sindaca Francesca Fadda, qualche minuto prima di partecipare alla fiaccolata, in diretta a Radio Casteddu. Tante persone con la maglietta rossa e una candela accesa tra le mani, presenti svariati sindaci del territorio, tutti uniti nel dire che “l’amore non uccide”, proprio come scritto nel maxi striscione, con disegnate anche due scarpette rosse, srotolato davanti alla chiesa. Don Elvio Puddu, microfono tra le mani, ha invitato tutti i presenti a pregare per la giovane, e si sono vissuti lunghi minuti di commozione. Le lacrime hanno rigato i volti di tanti partecipanti, la comunità di Maracalagonis è sotto choc. Tutti conoscevano Alessandra Piga e la sua famiglia. I genitori sono stati avvisati della tragedia sabato sera: la venticinquenne viveva da tempo fuori dall’Isola. Aveva conosciuto Yassine Erroum, e dalla loro relazione era nato un figlio. Poi si erano separati, ma la situazione era peggiorata col tempo. Tre sere fa la lite, e poi l’omicidio: il trentenne ha ucciso Alessandra a coltellate nella villetta dove vivevano.

Ed ecco, nel video a corredo dell’articolo, le fasi salienti della fiaccolata: “La piazza ha urlato ‘no alla violenza’ insieme a me. Un boato mai sentito”, osserva la prima cittadina di Maracalagonis.