Paura nelle campagne di Arbus: fiamme fino alle case di campagna, canadair in volo

Ore di paura questo pomeriggio nelle campagne di Arbus, nel sud Sardegna, dove è divampato un grosso incendio nella stessa zona in cui due anni fa ci fu un altro rogo devastante. Le fiamme hanno sfiorato le abitazioni di campagna della zona, ed è stato necessario l’intervento di due canadair e tre elicotteri della flotta regionale per spegnere il fuoco. Le fiamme si sono sviluppate in località Rio Barratzu e, spinte dal vento, hanno minacciato alcune abitazioni. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco, il personale del Corpo forestale e la Protezione civile che si sono messi a protezione delle abitazioni. Per circa un’ora sono state lanciate bombe d’acqua, fino a che l’incendio è stato spento e la zona bonificata. Al momento non c’è una quantificazione dei danni e non ci sono state evacuazioni.