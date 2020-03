Paura a Quartu, in fiamme nella notte un furgone con decine di bombole

Paura a Quartu, per un incendio divampato nella notte in una ditta per lo stoccaggio di bombole, in località Cubeddu. Sul posto, attorno alle 3, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, gli operatori hanno domato le fiamme che hanno interessato in particolare un furgone con decine di bombole.

Dopo aver messo in sicurezza lo scenario la squadra ha provveduto al controllo di tutta l’area con l’ausilio di una squadra dei carabinieri. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.