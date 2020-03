Coronavirus, Trump ferma tutti i voli dall’Europa agli Usa: lo stop sarà di trenta giorni. Nella notte l’annuncio di Donald Trump: frontiere americane sbarrate a tutti gli europei per un mese, con conseguenze sull’economia mondiale difficili da immaginare. Una scelta clamorosa: “Farò tutto quello che è necessario per proteggere i cittadini da un virus straniero. I focolai di infezione provengono anche dall’Europa. Questa non è una crisi finanziaria”, ha spiegato Trump in uno dei giorni più difficili della storia di questo secolo.