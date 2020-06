Paura a Quartu, donna ferita e disperata tra le auto in strada: arrivano 118 e carabinieri

Paura in serata sulla strada comunale di S’Ecca S’Arrideli, non distante dalla zona di Pitz’e Serra. Una donna, ferita, si è messa a correre tra le auto: decine di automobilista hanno subito lanciato l’allarme, e sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e il 118. Dalla ricostruzione effettuata dai militari, è emerso che la donna, sofferente mentale, si sia ferita da sola a un braccio dopo aver avuto un litigio in casa con il figlio. Poi, è uscita dall’abitazione e si è diretta verso la strada: agli operatori ha raccontato, appunto, di aver colpito un vetro dopo una discussione col figlio. Il personale medico del 118 ha prestato le prime cure alla malcapitata, che all’inizio ha rifiutato il trasporto all’ospedale. Dopo aver ricevuto rassicurazioni e conforto dai medici, ha accettato di andare insieme a loro al Santissima Trinità. L’intervento di Forze dell’ordine e soccorritori è avvenuto verso le 19:30.

Il traffico ha subìto qualche rallentamento ma, nel giro di circa un’ora, la situazione è tornata alla normalità.

FOTO: Archivio