Contromano sulla Ss 130, pauroso schianto frontale tra auto: 52enne gravissimo

Brutto incidente stradale, in serata, sulla 130, quasi davanti alla Metro, in territorio di Elmas. Un 52enne di Nuraminis al volante di una Peugeot 206, contromano per cause ancora da chiarire, ha centrato in pieno una Citroen C3 con, alla guida, un’altra persona. Ad avere la peggio è stato il conducente della Peugeot, estratto dall’auto dai Vigili del fuoco. Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato trasportato all’ospedale Brotzu. Il traffico è stato deviato, alla scena hanno assistito diversi automobilisti.

FOTO: Archivio