“Addio Mariella, grazie per aver aiutato tanti bambini a Portoscuso: non ti dimenticheremo mai”

Lacrime e choc a Portoscuso per la morte di Mariella Maggio Slavik, scomparsa a causa di un malore fatale sulla spiaggia di Portopaglietto. I soccorsi sono stati, purtroppo, inutili: il cuore della donna ha cessato di battere. La terribile notizia è arrivata, nel giro di pochi minuti, anche alle orecchie del sindaco Giorgio Alimonda: “Una grave perdita per tutta la città, la professoressa era impegnata da anni, insieme al marito, grazie al Rotary, nell’organizzazione di iniziative benefiche e sociali per aiutare e valorizzare i giovani del Sulcis. Ho avuto modo di conoscerla proprio durante la premiazione per un evento legato alla creatività”. Per anni, l’ottantaduenne “ha insegnato, anche nelle scuole medie cittadine, ed è stata dirigente scolastico. Ha seguito e aiutato tantissimi ragazzi, con molta dedizione, durante i suoi tanti anni di lavoro”.

La Slavik aveva ottantadue anni: “Lascia il marito, ingegnere, arrivato in Sardegna qualche decennio fa, e due figli. È sempre stata molto sensibile e in prima linea nel settore del mondo giovanile, ha coinvolto il Comune su svariate iniziative”.