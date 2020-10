Paura a Quartu, autocarro prende fuoco: danneggiata una palazzina, residenti evacuati

Quartu Sant’Elena, incendio di un autocarro in sosta: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 4 in via Verdi, a Quartu Sant’Elena, per l’incendio di un autocarro in sosta, un Fiat Daily carico di attrezzature edili.

Gli operatori giunti sul posto hanno delimitato l’area e provveduto a spegnere il rogo che ha coinvolto l’automezzo, sacchi dei rifiuti, mastelli nel marciapiede e materiali posti nei balconi dell’abitazione sovrastante.

Le fiamme hanno danneggiato la facciata, i portocini e alcune finestre della palazzina.

In supporto alla squadra è intervenuta anche un’autobotte con due operatori.

I Vigili del Fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme agli appartamenti della struttura e ad altre autovetture in sosta nelle vicinanze.

In via precauzionale sono stati fatti evacuare momentaneamente alcuni inquilini.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento, di bonifica dei focolai residui e di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno avviato delle verifiche su parti delle strutture adiacenti e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.