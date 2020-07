Paura a Cagliari, auto si ribalta dopo uno scontro in viale Monastir

Incidente stradale questo pomeriggio alle porte di Cagliari. Una Fiat Punto, guidata da un cagliaritano di 62 anni, mentre percorreva viale le Monastir in direzione via Fangario, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Ford Fiesta condotta da un 30enne residente a Sant’Andrea Frius. Dopo l’impatto la Fiat punto si è ribaltata danneggiando un palo della pubblica illuminazione. Il conducente è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 al PS e poi dimesso senza prognosi. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.