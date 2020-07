Paura a San Nicolò Gerrei, scontro tra un’auto e una betoniera: gravissima una donna

Scontro tra un’auto e una betoniera sulla 387 a San Nicolò Gerreu. Gravissima una donna. Dopo una richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari e dal distaccamento di San Vito, sono intervenuti per un incidente stradale sulla statale 387, dove, per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti un camion betoniera e un’auto.

All’interno della vettura una donna di 54 anni è che stata estratta dalla lamiere dagli operatori dei Vigili del Fuoco, intervenuti dalla sede centrale anche con l’ausilio di un’autogru. La donna è stata affidata ai sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso gravemente ferita.

Gli operatori VVF hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

La è stata temporaneamente interdetta al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri.