Monserrato, la proposta al Comune: nuovo supermercato in via dell’Argine

Non vi è assolutamente nulla di ufficiale riguardo la realizzazione di un supermercato a Monserrato, precisamente un discount. Solo un nuovo progetto presentato e al vaglio del comune, dopo la bocciatura da parte dell’amministrazione. Ancora tutto da decidere, insomma, sul polo commerciale che, se dovesse essere approvato, sorgerebbe in via dell’Argine. In merito a questo contesto, parla la consigliera Caterina Argiolas: “Monserrato e il suo polo commerciale, ancora un’utopia.

Un po’ per fato un po’ per scarsa progettazione e lungimiranza, il commercio a Monserrato fatica a ingranare, i locali commerciali sono sfitti: “Non si investe perché a Monserrato non conviene”, così si dice nell’hinterland.

Rispetto a realtà a noi confinanti siamo molto indietro.

Di chi sia stata o di chi sia la colpa a noi di Progetto Monserrato poco interessa, sin dalla campagna elettorale ci siamo espressi a favore di tutto ciò che fosse nuovo investimento e che portasse ricadute sul territorio. Un GDO, nella fattispecie dell’Eurospin ci è sembrato sin da subito un ottimo affare per la cittadina, lo abbiamo detto senza troppi giri di parole anche nei comizi di giugno 2019.

Le piccole realtà commerciali sul territorio offrono qualità e socialità inestimabili e a mio avviso, frequentandole assiduamente, non temono rivali nella misura della quantità perché i prodotti che ci offrono hanno il gusto della selezione e della scelta improntata sulle preferenze dei cittadini del quartiere di appartenenza, loro ci viziano; l’Eurospin ci può aiutare a far circolare economia e posti di lavoro.

Quindi come già detto con tutte le attenzioni del caso il nostro è un sì a tutto ciò che offre investimento sul territorio, ovviamente confidando che la parte politica di maggioranza vigili sulle dinamiche e che contemporaneamente promuova in maniera parallela il circuito degli esercizi commerciali che da anni con fatica e sacrificio arricchiscono Monserrato con sudore e sangue andando avanti e non abbandonandola a un triste destino di dormitorio metropolitano”.