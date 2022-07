Alla guida dell’auto senza patente, ignora l’alt dei carabinieri e fugge: nei guai un giovane di Ussana

Guida senza patente: recidivo. Nei guai un giovane di Ussana. Ieri alle 21 i Carabinieri del Norm della Compagnia di Dolianova, durante un servizio preventivo di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per guida senza patente (poiché revocata), in recidiva, un 25enne di Ussana.

Il giovane, disoccupato, è stato notato mentre transitava in via Roma a bordo di un’Alfa Romeo 147. Riconosciuto dai carabinieri, gli è stato intimato l’alt, ma non si è fermato, dandosi alla fuga e dileguandosi per le vie del centro abitato. Raggiunto presso la propria abitazione, è stato accertato che il 25enne aveva guidato l’auto privo di patente di guida, poiché revocata, con l’aggravante della recidiva, per un analogo fatto commesso il 6 gennaio scorso.