Radio Zampetta Sarda: “Oney ospite del canile di Cagliari aspetta una vera famiglia. Adottiamolo”

Per la campagna di sensibilizzazione “Adotta un cane dal canile di Cagliari”, oggi vi presentiamo Oney. Diamo una possibilità di rivincita e di rinascita a questi cagnolini bisognosi di amore.

Honey è stato accalappiato ad agosto 2020 in condizioni di salute disastrose. Il cane era magrissimo, non aveva forze per reggersi in piedi, il mantello era totalmente privo di peli, la pelle ulcerata e squamosa, aveva delle lacerazioni su entrambi i fianchi, le unghie lunghissime e una lesione all’articolazione del ginocchio. Dalle analisi è risultata una positività alla leishmaniosi che è stata trattata e la terapia prosegue tutt’ora. Honey adesso sta meglio, il pelo è ricresciuto, camminare e corre a modo suo con l’andatura claudicante che lo caratterizza. Honey è affettuoso con le persone, è goloso (e questo lo ha portato negli ultimi tempi a scontrarsi con i compagni di box durante i pasti) ma nel complesso è un cane che sa vivere e relazionarsi con gli altri cani. Honey ha imparato ad andare al guinzaglio in canile, anche se ogni tanto cerca di sottrarsi uggiolando per proseguire in direzione opposta a quella intrapresa dall’operatore che lo conduce in quel momento, non ha esperienza della vita in città e può fare una attività fisica da lieve a moderata. Per lui si cerca una famiglia di persone adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale, consapevole che l’adozione di Honey comporta delle spese veterinarie costanti che restano a carico dell’adottante e consapevoli inoltre che la sua forma fisica non sarà mai perfetta a causa del maltrattamento e dell’incuria operata da chi lo deteneva prima del suo ingresso in canile. Honey si cede in adozione in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.



Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

