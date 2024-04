Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pasquetta allo stadio e pranzo di gruppo per i tifosi del Cagliari che, giunti da ogni parte dell’Isola per il match contro il Verona, hanno imbandito tavole e punti cucina dove servire le pietanze da consumare: dall’antipasto al dolce, il pre-partita si gioca a suon di malloreddus e maialetto arrosto. Sono arrivati in anticipo, con il grosso carico di tutto ciò che occorre per il tradizionale pranzo di pasquetta. Al posto, però, del mare o della montagna, la location è quella del piazzale del Sant’Elia, a pochi passi dalla Unipol Domus: tavoli, sedie, per i più organizzati, piatti, posate e bicchieri per gustare il buon cibo e sorseggiare un bicchiere di vino, immancabile. Foto e video del pranzo dei tifosi hanno fatto il giro del web raccogliendo sorrisi e consensi. L’ennesima dimostrazione, insomma, dell’affetto dei tifosi verso la squadra di Mister Ranieri che, partita dopo partita, ha bisogno del loro sostegno per continuare a sognare: la corsa per la permanenza in serie A è ancora in corso.