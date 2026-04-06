Pasquetta a Cagliari, boom di presenze al Poetto: parcheggi esauriti a Marina Piccola, affari record per i chioschi.VIVA LA PASQUETTA- Altro che gita fuori porta, migliaia di cagliaritani hanno scelto di riscoprire il Poetto nella prima vera giornata di sole. Dopo tanta pioggia, proprio a pasquetta in tanti hanno affollato il Poetto anche se è stato davvero difficile trovare un posto libero all’ora di pranzo. Un bagno di folla, una ventata di ottimismo con i primi turisti stranieri a fare capolino in Sardegna, in attesa di una estate che si annuncia da record. Dopo tanto torpore hanno lavorato bene anche i ristoranti della Marina, molti dei quali hanno offerto menu speciali facendo il sold out tra Pasqua a Pasquetta. In quello che è da sempre il corcevia della staione, aspettando il 25 aprile e soprattutto la settimana di Sant’Efisio. Al Poetto in tanti hanno puntato sulla prima leggera tintarella della stagione, mentre i più coraggiosi nonostante il venticello hanno fatto il primo bagno del 2036. Magari con un po’ di prudenza, alla caccia di un selfie social.