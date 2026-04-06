Nuovo stadio del Cagliari, hotel Mövenpick: camere vista campo e mare, e maxi spa da 4mila metri quadri
Il nuovo stadio del Cagliari Calcio punta a diventare un polo multifunzionale capace di andare oltre il calcio. All’interno del progetto, gestito dal gruppo Accor con il brand Mövenpick Hotels & Resorts, sorgerà un hotel pensato per integrare ospitalità, intrattenimento e servizi.
La struttura sarà un quattro stelle superior con 122-126 camere, progettate per offrire un’esperienza distintiva: alcune con vista sul mare, altre con affaccio diretto sul campo da gioco. Una soluzione sempre più diffusa nei grandi impianti europei, dove lo spettacolo sportivo entra direttamente nelle stanze.
Tra gli elementi più caratterizzanti spicca il rooftop panoramico, destinato a diventare uno dei punti di forza dell’intero complesso: qui troveranno spazio piscina, bar e ristorante, con una vista privilegiata tra stadio e litorale. Forte anche l’attenzione alla ristorazione, in linea con il posizionamento del marchio Mövenpick.
Il progetto prevede inoltre una spa di grandi dimensioni, stimata intorno ai 4.000 metri quadrati, pensata come uno dei principali elementi attrattivi della struttura. Un’area benessere che contribuirà ad ampliare l’offerta, rendendo l’hotel non solo un punto di appoggio per gli eventi sportivi, ma una destinazione in sé.
Completa l’intervento un centro congressi collegato, che rafforza la vocazione business del complesso. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare l’area in una vera “destinazione urbana”, capace di vivere tutto l’anno e non solo nei giorni di partita.