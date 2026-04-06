Cagliari, il grande assalto di venti gabbiani al Cavalluccio Marino: Poetto nel degrado assoluto tra i rifiuti selvaggi.Davanti ai caddozzoni del Poetto una ventina di gabbiani (che certamente non hanno colpe) banchettano in maniera aggressiva davanti agli avventori, rubando il cibo e saltando su cumuli di rifiuti nell’abbandono più totale. Come fosse normale. La protesta dei frequentatori: “Impossibile anche mangiare un panino in tranquillità, ma anche qui nessuno controlla e soprattutto pulisce?”. Le foto che vedrete nella nostra pagina Instagram sono state scattate nella notte tra Pasqua e Pasquetta, nell’area del Poetto vicino al Lido riservata da sempre ai venditori ambulanti. nell’aria solo il rumore dei gabbiani, aggressivi e sfrontati, un vero e proprio branco a campeggiare su cestini stracolmi. Una situazione che pare sia la regola, mentre i cagliaritani pagano una Tari tra le più care d’Italia. Il decoro, anche sul litorale cagliaritano che dovrebbe essere una copertina, appare davvero un optional.