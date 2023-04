“Pasqua a Cagliari: la processione di Gesù e della Madonna in mezzo ai bidoni dei rifiuti”

“A Cagliari la processione di Pasqua si è svolta in mezzo ai bidoni dei rifiuti. Questo è troppo”. L’accusa è dell’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino nel giorno della presentazione della corriera ecologica, il nuovo servizio che archivierà l’esperienza dei mastelli di bar e ristoranti in strada nel centro storico. Il Comune fa partire la corriera ecologica nei quartieri Marina, Stampace e (in parte) Villanova e i bidoni dovranno restare dentro i locali.

Il nuovo servizio sostituirà, per i pubblici esercizi interessati, l’attuale sistema di conferimento e raccolta di tutte le tipologie di rifiuti che vengono attualmente esposte nei bidoni dei rifiuti lungo le strade. Qualche problema per gli orari, alcune attività saranno costrette a conferire durante gli orari del pranzo chiedendo un sacrificio ai clienti e uno al personale.

“La situazione dei bidoni all’esterno è stata criticata da turisti e cittadini”, spiega il sindaco Paolo Truzzu, “il provvedimento coinvolge circa 600 attività. Ora mai più mastelli in strada e fare i controlli sarà più facile”.