I mutui per la casa volano oltre il 4% e non è finita: saliranno ancora, famiglie sarde in difficoltà

Volano ancora i mutui per l’acquisto della casa che, sommandosi all’aumento delle spese praticamente su tutti i fronti, prima di tutto quelle al supermercato, stanno rendendo davvero difficile la vita alle famiglie in Sardegna e nel resto d’Italia. Strozzati dalle bollate, messi all’angolo dalla spesa, costretti spesso a rinunciare persino alle cure mediche, i sardi si ritrovano così a fare i conti con aumenti sulle rate del mutuo sempre più incalzanti: secondo Bankitalia, a febbraio i tassi d’interesse salgono al 4,12% a fronte del già corposo aumento del 3,95 in gennaio.

Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo, i cosiddetti finanziamenti per beni al consumo, si è invece collocato al 9,88 per cento (9,79 nel mese precedente). Il peggio, però, non è ancora passato. Perché secondo il portale Mutui online, i tassi continueranno a salire, a causa della persistente inflazione a cui bisogna far fronte. Uno spiraglio, però, si riesce a intravedere: nella seconda parte dell’anno i tassi d’interesse dovrebbero iniziare a scendere, allentando la morsa che rende difficile la gestione dei budget familiari.