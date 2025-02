Oggi in consiglio comunale, il consigliere Alessio Mereu (fdi) ha presentato un’interrogazione urgente all’assessore Yuri Marcialis sull’attivazione del parcheggio di via Cesare Battisti. La struttura, riaperta lo scorso 2 dicembre dopo importanti lavori di messa in sicurezza, continua a restare quasi inutilizzata: su 280 stalli disponibili, soltanto due auto ne usufruiscono quotidianamente. Nonostante gli interventi strutturali e l’impiego di due guardie giurate per la sorveglianza, il parcheggio risulta un costo per l’amministrazione comunale senza portare reali benefici alla mobilità cittadina. Il servizio è attivo dalle prime ore del mattino fino alle 22:00, ma la sua scarsa frequentazione solleva interrogativi sulla gestione e sulle strategie per renderlo funzionale. L’assessore Marcialis ha risposto assicurando che la struttura avrà presto una nuova vita e ha annunciato tre iniziative per rilanciarne l’utilizzo: la prima riguarderebbe un accordo con il Teatro Massimo: si garantirà agli spettatori del teatro un parcheggio riservato per incentivare la fruizione degli spettacoli, si proseguirà poi con un secondo accordo con il ctm: il parcheggio diventerà un punto di interscambio con un servizio navetta per facilitare gli spostamenti verso il centro città. Infine si sta valutando la possibilità di riservare un numero di stalli ai circa 250 dipendenti comunali, promuovendo la mobilità sostenibile e agevolando chi ha difficoltà a utilizzare i mezzi pubblici, con tariffe agevolate. Al fine di rendere operativo il piano, l’assessore ha annunciato una collaborazione con l’Università di Cagliari per lo studio relativo alla mobilità dei cittadini analizzando i loro percorsi casa-lavoro. Resta da vedere se queste misure saranno sufficienti a trasformare il parcheggio di via Cesare Battisti in una risorsa realmente utile per la città.