Nel 2024, le bollette elettriche in Sardegna, che continua a opporsi alle rinnovabili, sono le più care d’Italia: con un consumo medio di 2.677 kWh per famiglia, equivalente a una spesa annuale di circa 903 euro, l’isola guida la classifica nazionale dei consumi. I costi sono aumentati del 14% rispetto alla media italiana, secondo quanto rilevato dal report di Facile.it. Gli esperti attribuiscono in parte questo dato alla mancanza del riscaldamento a gas in molte zone dell’isola, che spinge le famiglie a ricorrere a dispositivi elettrici, con conseguente impatto sui consumi.

Al secondo posto della graduatoria si trova la Sicilia, con una bolletta media di 848 euro per un consumo di 2.445 kWh, seguita dal Veneto, dove le famiglie hanno speso mediamente 833 euro per 2.386 kWh. Gli analisti di Facile.it evidenziano che, dopo un rallentamento dei prezzi delle materie prime nel primo semestre dello scorso anno, i costi sono risaliti e si prevede un ulteriore aumento nel 2025. Per chi è nel mercato libero, la scelta del fornitore giusto è fondamentale per evitare di pagare più del dovuto.