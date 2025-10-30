Pochi spazi per un numero sempre più elevato di veicoli, così soprattutto tra i residenti da tempo è scattata la lotta per accaparrarsi quello più vicino alla propria abitazione.

La discussione si è animata anche sui social, riproponendo così la tematica che sembra proprio non trovare un punto d’incontro: c’è chi infatti avanza il diritto di poter parcheggiare anche innanzi a casa degli altri, rispettando regole e buon senso, e chi, invece, punta il dito contro la sosta selvaggia. Il risultato? Un malcontento generale.

“Continuo a denunciare certi comportamenti che ormai sembrano diventati normali, ma che di normale non hanno proprio nulla” spiega S.P.

Oltre ai soliti biglietti, infatti, è apparso uno sputo sulla vettura, “un gesto davvero ignobile e inaccettabile. Come se non bastasse, ho notato che alcune abitazioni espongono dei cartelli simili, o con scritte fatte a pennarello con intimidazione e richiesta di parcheggio, a quelli del passo carrabile, ma non autorizzati, nel tentativo di riservarsi il parcheggio pubblico davanti a casa”.

“Io sono arrivata al punto di mettere il cartello davanti al portoncino di casa.

Motivo? Dopo due anni che ho comprato questa casa, ho sempre parcheggiato con il mio compagno a due isolati da casa nostra perché purtroppo c’è gente che è in possesso di 3/4/5 macchine. Per non parlare anche dei furgoni da lavoro.

Sono incinta di quasi 8 mesi, con un bimbo di 4, e nessuno si è mai degnato di lasciarci un buco, non dico di fronte a casa ma anche vicino. Anzi, sono sempre venuti a suonare a casa nostra chiedendo di spostare la macchina perché disturbava a loro per i loro comodi.

Per non parlare delle volte che ci siamo trovati la macchina toccata, per dispetto, oppure delle volte che parcheggiano davanti a casa e non lasciano lo spazio per uscire con il passeggino” spiega un’altra residente.

“Quindi arrivati a questo punto, ho messo il cartello nel mio portoncino! Con scritto cortesemente di lasciare uno spazio anche per noi”.

La norma parla chiaro: innanzi a un accesso privato bisogna lasciare lo spazio sufficiente per entrare e uscire anche con passeggini o carrozzine e basterebbe “il buon senso, civiltà e rispetto, ma stiamo parlando di un paese dove anche se in possesso di passo carrabile, parcheggiano ugualmente”.