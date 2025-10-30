Nel corso della nottata tra il 29 e il 30 ottobre, il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari ha disposto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, che ha interessato diversi centri della provincia.

A Siurgus Donigala, i Carabinieri delle Stazioni di San Basilio e di Siurgus Donigala hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un ragazzo del luogo trovato in possesso di una bustina contenente circa 1,6 grammi di marijuana, successivamente sequestrata per le analisi di laboratorio.

A Selargius, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno denunciato un 30enne disoccupato del luogo, già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 2,75 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e una somma di 30 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

A Dolianova, infine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà un 19enne disoccupato, residente in paese, ritenuto responsabile di analogo reato. Fermato alla guida della propria auto durante un controllo alla circolazione stradale, il giovane è stato trovato in possesso di 1,8 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 1,9 grammi della stessa sostanza e 2,4 grammi di hashish, oltre a vario materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.