Il personale del Distaccamento di Polizia Stradale di Olbia, congiuntamente alla Guardia Costiera e con il supporto del Servizio Igiene degli Alimenti dell’ASL, ha proceduto al controllo di un autocarro isotermico contenente prodotti ittici provenienti dalla Penisola e destinato all’immissione in commercio nella città di Olbia.

Durante il controllo, avvenuto in prossimità del porto, all’interno del vano di carico sono stati rinvenuti circa 40 kg di ostriche prive di documentazione di tracciabilità e successivamente, presso la ditta destinataria, è stato trovato altro prodotto ittico per circa 354,77 kg tra tonno, salmone, polpo, sgombro, branzino, orata, seppia, persico africano, anch’essi privi della prescritta e obbligatoria documentazione.

La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata in custodia alle aziende individuate dall’Autorità marittima e sanitaria, mentre a carico della ditta proprietaria del carico sono stati elevati contesti amministrativi per la violazione al D.Lgs. 4/2012 per un importo di 3.000 euro, oltre all’applicazione della misura accessoria della confisca del prodotto.