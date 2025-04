Sono iniziati ufficialmente i riti che seguono la morte del Papa. Bergoglio ci ha lasciato questa mattina, probabilmente per un’emorragia cerebrale. Questa, alle 20 ci sarà il rito della constatazione della morte nella cappella di Santa Marta. La mattina del 23 aprile, invece, dovrebbe esserci traslazione della salma nella Basilica Vaticana per l’omaggio di tutti i fedeli che vorranno essere presenti. Alle 19 e 30, prima del rito nella cappella, ci sarà il Rosario a San Pietro.

Circolano già diversi nomi circa il successore di Bergoglio, che sarà eletto in un conclave composto da 135 cardinali. Fra i vari, spiccano due nomi italiani: il segretario di Stato Pietro Parolin e l’arcivescovo di Bologna Matteo M. Zuppi.Francesco, amato e contrastato allo stesso tempo (anche da alcuni cardinali, come ad esempio il tedesco Gerhard Ludwig Mueller), ha apportato sicuramente dei cambiamenti anche nell’approccio stesso ai fedeli e al modo di vedere di Chiesa. Chi verrà dopo di lui non assolverà ad un compito semplice dopo 12 anni di pontificato Bergoglio, soprattutto in un momento delicatissimo dal punto vista sociale e politico a livello mondiale.