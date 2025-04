Il mio ricordo di un Grande Uomo. Era il settembre del 2013 quando venne a Cagliari, mi chiesero di organizzare il piano sanitario per la Curia, furono giorni intensi e il Santo Padre voleva essere sempre informato sui nostri progressi. Il bene della gente deve essere la vostra priorità, non pensate a me pensate a loro, questo ci ripeteva e alla fine della giornata volle ringraziarci personalmente. Il suo sorriso e la sua stretta di mano non li dimenticherò mai, il suo ” Gracias por totos” detto nella sua lingua e ripetuto poi in italiano mi è entrato nel cuore.

Luigi Cadeddu