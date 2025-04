Affetto, amore, devozione, commozione. Tantissimi i sentimenti che in queste ore stanno coinvolgendo i fedeli venuti a Roma da ogni parte d’Italia e del Mondo per l’ultimo abbraccio a Papa Francesco. Da questa mattina alle 7 è possibile visitare la tomba del Santo Padre a Santa Maria Maggiore. Semplicissima, in marmo proveniente dalla Liguria- la terra dei suoi nonni- ed una sola incisione: Franciscus. Fedele a se stesso fino alla fine, anche nella sepoltura. Accanto al nome, una rosa bianca, lasciata dai poveri che hanno accompagnato il feretro del Pontefice.

“Siamo certi che papa Francesco è già nelle mani del Signore, cioè che è Santo”, le parole del cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia, per 39 anni al fianco di Karol Wojtyla. In una intervista a ‘Il Fatto Quotidiano‘, ha sottolineato che “la sofferenza di Francesco è stata quasi l’imitazione di quello che ha subito Giovanni Paolo II alla fine della sua vita”.

“Ma mi sono venute in mente – ha aggiunto – anche le parole che ha scritto il Papa polacco e cioè che la sofferenza ha senso, non la si deve sfuggire. Ne hanno dato prova sia Giovanni Paolo II che Francesco. Papa Wojtyla ci ha insegnato come si deve soffrire. Certamente entrambi, alla fine della vita, sono stati toccati dalla sofferenza. Questo è un grande esempio per tutti quanti noi: come si devono sopportare alcuni momenti di sofferenza e difficoltà in vita”