A Porto Botte scritte contro il sindaco e i camperisti, la risposta del primo cittadino: “Se avete problemi o critiche, sapete bene dove trovarmi”. Imbrattati edifici pubblici, denuncia contro ignoti già avviata e presto il servizio di videosorveglianza. A poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione estiva, lungo il viale che conduce a Porto Botte sono ieri comparse delle scritte che invitano ai camperisti di andare via e identificano il sindaco Andrea Pisanu come “servo dei camper”.

La risposta di Pisanu non si fa attendere: “Le frasi rappresentano un gesto vile e inqualificabile che non rispecchia in alcun modo i valori della nostra comunità, fondata sull’accoglienza e sul rispetto. Rifiuto con forza ogni tentativo di alimentare divisioni e ostilità.

Atti come questi danneggiano l’immagine dei nostri Paesi e compromettono il lavoro quotidiano di chi crede in un territorio aperto, ospitale e rispettoso di tutti.

Chi ha scelto di agire nell’ombra della notte dimostra solo la propria codardia”. Solidarietà da parte dei colleghi sindaci del territorio è stata espressa nei confronti di Pisanu: “Solidarietà al sindaco di Giba” esprime Pittoni di Masainas, “esprimo la mia solidarietà e vicinanza all’amico Andrea Pisanu Sindaco di Giba e a tutta la comunità” sono le parole di Secci, Nuxis.