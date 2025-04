Non si arresta l’ondata di commozione per la scomparsa di Papa Francesco, morto lunedì mattina a Santa Marta.Oggi alle 9 la salma di Papa Bergoglio è stata traslata a San Pietro dove i fedeli possono renderle omaggio. Inizialmente il Vaticano aveva pensato di lasciare aperta la basilica fino alle 24, ma vista l’immensa folla anche sopra le aspettative la Santa Sede ora non esclude di prolungare la possibilità di omaggiare la salma di Francesco anche oltre le 24. Un’ondata incessante di persone, soprattutto nel pomeriggio, si è recata alla Basilica romana per l’estremo saluto al Pontefice, amato anche dai non credenti per il suo approccio così vicino alla gente che lo ha reso iconico e umano. Ore di attesa solo per rendere omaggio è salutare con una preghiera, per qualche secondo, il Santo Padre.

In Parlamento c’è stato l’omaggio dei politici, con toni polemici da parte della leader Pd Elly Schlein: “Il Papa non merita l’ipocrisia di chi deporta i migranti”. Dello stesso avviso Matteo Renzi contro “i farisei che lo piangono”. Sarà possibile rendere omaggio al Santo Padre fino alle ore 19 di venerdì. Sentito l’intervento della premier Giorgia Meloni, che con il Papà aveva un rapporto di sincera amicizia e rispetto: “E’ stato il Papa degli ultimi, mi disse di non perdere mai l’umorismo”.